Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Gegner aus Atzendorf/Förderstedt ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Hannes Gruschetzki (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Staßfurter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 44 wurde das Gegentor durch Sebastian Tolle erzielt.

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Hesse, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hesse, Van Linthout, Gruschetzki, Kluge, Reiners, Bartel (78. Zimmermann), Döltz (46. Horner), Weirauch (66. Drici), Von Lachner (66. Beck), Hoppe (78. Fricke)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Maier (73. Löbel), Camsky, Bock, Smetana, Tolle, Pfau, Raschek, Hoppmann, Wolter, Tupy

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78