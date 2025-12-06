Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Plötzkau/MTU. Die Plötzkauer haben am Samstag dem Kontrahenten aus Atzendorf/Förderstedt souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Hannes Gruschetzki für Plötzkau traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Plötzkauer konterten in der 44. Minute. Diesmal war Sebastian Tolle der Torschütze.

SV Plötzkau 1921 und ZLG Atzendorf/Förderstedt – 1:1 in Minute 44

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Hesse (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Reiners, Hesse, Weirauch (66. Drici), Bartel (78. Zimmermann), Gruschetzki, Kluge, Von Lachner (66. Beck), Döltz (46. Horner), Hoppe (78. Fricke), Van Linthout

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Bock, Pfau, Raschek, Hoppmann, Tolle, Tupy, Camsky, Smetana, Maier (73. Löbel), Wolter

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78