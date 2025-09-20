Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (4:0) wider.

Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gegner aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Plötzkauer.

Gleich nach dem Anstoß schoss Hendrik Kluge das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (7.).

SV Plötzkau 1921 führt mit 2:0 – 7. Minute

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 gelang es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Niklas Sack (Plötzkau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Plötzkauer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (46. Fechtner), Reiners (46. Zimmermann), Weirauch (76. Beck), Gruschetzki, Gebbert, Van Linthout, Sack, Christmann (46. Bartel), Hesse, Kluge (46. Hoppe)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Bressel, Keil (77. Schumann), Niehoff (53. Wachsmuth), Festerling, Braitmaier, Boje, Lüderitz, Trute (81. Mahrholz), Keck, Kühne (81. Gallert)

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110