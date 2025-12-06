Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

5:1 – SV Plötzkau 1921 in der Begegnung mit ZLG Atzendorf/Förderstedt deutlich souverän

Plötzkau/MTU. Fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Rivalen aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Plötzkauer.

Gleich nach Spielstart schoss Hannes Gruschetzki das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Doch die Staßfurter gaben sich nicht so leicht geschlagen: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Sebastian Tolle erzielt.

44. Minute SV Plötzkau 1921 gleichauf mit ZLG Atzendorf/Förderstedt – 1:1

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur kurz darauf gelang es Hesse, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Hoppe (78. Fricke), Gruschetzki, Hesse, Van Linthout, Kluge, Döltz (46. Horner), Weirauch (66. Drici), Reiners, Bartel (78. Zimmermann), Von Lachner (66. Beck)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Hoppmann, Raschek, Bock, Tolle, Camsky, Maier (73. Löbel), Tupy, Pfau, Wolter, Smetana

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78