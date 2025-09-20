Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Christian Bilkenroth und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (4:0) wider.

Plötzkau/MTU. Gleich fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 5:1 (4:0) für die Plötzkauer.

Gleich nach Spielstart schoss Hendrik Kluge das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Amon Van Linthout den Ball ins Netz (7.).

SV Plötzkau 1921 führt mit 2:0 – Minute 7

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Mario Hesse konnte in Minute 14 einnetzen und Festerling legte in Minute 35 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 50 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Sack den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr ausgleichen. Die Plötzkauer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Darlingerode/Drübeck

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Christmann (46. Bartel), Hesse, Kluge (46. Hoppe), Sack, Döltz (46. Fechtner), Weirauch (76. Beck), Gebbert, Reiners (46. Zimmermann), Gruschetzki, Van Linthout

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Trute (81. Mahrholz), Bressel, Festerling, Lüderitz, Boje, Kühne (81. Gallert), Keil (77. Schumann), Niehoff (53. Wachsmuth), Braitmaier, Keck

Tore: 1:0 Hendrik Kluge (2.), 2:0 Amon Van Linthout (7.), 3:0 Mario Hesse (14.), 4:0 Hendrik Kluge (35.), 4:1 Florian Festerling (50.), 5:1 Niklas Sack (77.); Zuschauer: 110