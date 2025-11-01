Die VfB Germania Halberstadt 2 unter Leitung von Coach Denis Becker feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Gegner aus Bernburg ganze fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Genschmar für Halberstadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Bernburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Mohammad Wais Salehzada erzielt.

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Nach wenigen Momenten gelang es Conrad, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu festigen (87.). Die Halberstädter sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Conrad, Wiedenbein, Tunsch, Platz, Theile (86. Rumlich), Wenig, Dannhauer, Menge (56. Lippoldt), Eckert (81. Qaderi)

SV Einheit Bernburg: Käding – Salehzada (57. Schwarz), Fischer, Schaaf, Haiduk, Kohl, Kupka (74. Malz), Pundzin, Ehrich, Krüger, Walter (62. Henze)

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57