Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen Denis Becker und sein Team VfB Germania Halberstadt 2 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Gegner aus Bernburg souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Felix Genschmar das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz.

VfB Germania Halberstadt 2 und SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 45

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Bereits fünf Spielminuten später konnte Conrad (Halberstadt) den Ball erneut über die Linie bringen (87.). Mit 5:1 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz. Die VfB Germania Halberstadt 2 hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Theile (86. Rumlich), Dannhauer, Wenig, Menge (56. Lippoldt), Platz, Conrad, Wiedenbein, Tunsch, Eckert (81. Qaderi), Genschmar

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Walter (62. Henze), Schaaf, Haiduk, Kohl, Salehzada (57. Schwarz), Kupka (74. Malz), Fischer, Krüger, Pundzin

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57