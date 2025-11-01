Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Denis Becker und sein Team VfB Germania Halberstadt 2 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Felix Genschmar das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Halberstädter konterten in der 45. Minute. Diesmal war Mohammad Wais Salehzada der Torschütze.

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Conrad den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (87.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. Die Halberstädter sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch, Wenig, Theile (86. Rumlich), Platz, Menge (56. Lippoldt), Eckert (81. Qaderi), Dannhauer, Genschmar, Conrad, Wiedenbein

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin, Ehrich, Walter (62. Henze), Kohl, Salehzada (57. Schwarz), Krüger, Schaaf, Haiduk, Fischer, Kupka (74. Malz)

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57