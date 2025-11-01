Die VfB Germania Halberstadt 2 unter Leitung von Coach Denis Becker feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

5:1 – VfB Germania Halberstadt 2 in der Begegnung mit SV Einheit Bernburg deutlich souverän

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Gegner aus Bernburg souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Felix Genschmar für Halberstadt traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt 2 gegen SV Einheit Bernburg – 45. Minute

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Conrad, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu festigen (87.). Die Halberstädter haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig, Genschmar, Dannhauer, Tunsch, Platz, Wiedenbein, Conrad, Menge (56. Lippoldt), Eckert (81. Qaderi), Theile (86. Rumlich)

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin, Ehrich, Haiduk, Salehzada (57. Schwarz), Kupka (74. Malz), Krüger, Walter (62. Henze), Schaaf, Fischer, Kohl

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57