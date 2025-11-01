Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Denis Becker und sein Team VfB Germania Halberstadt 2 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (1:1) wider.

5:1 – VfB Germania Halberstadt 2 in der Begegnung mit SV Einheit Bernburg deutlich überlegen

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Rivalen aus Bernburg ganze fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (1:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Felix Genschmar das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mohammad Wais Salehzada den Ball ins Netz.

45. Minute VfB Germania Halberstadt 2 gleichauf mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Conrad den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert. Die VfB Germania Halberstadt 2 sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Genschmar, Theile (86. Rumlich), Eckert (81. Qaderi), Wenig, Platz, Tunsch, Dannhauer, Menge (56. Lippoldt), Wiedenbein, Conrad

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (62. Henze), Pundzin, Salehzada (57. Schwarz), Kohl, Fischer, Schaaf, Krüger, Ehrich, Haiduk, Kupka (74. Malz)

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57