Osterwieck/MTU. Sechsmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Rivalen aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun eingenetzt. 6:0 (5:0) für die Osterwiecker.

Die Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 12 von Johannes Beyer ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Osterwieckern eine unverhoffte Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Tim Stingl (19.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck führt nach 19 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Stingl traf in Minute 33, Robin Diefert in Minute 35 und Philipp Matzelt in Minute 39. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Stingl den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:0 ausbaute (55.). Damit war der Erfolg der Osterwiecker entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Gens (67. Großhennig), Scholz (78. Koch), Duwensee, Meyer, Stingl, Matzelt, Diefert, Ballhausen, Klein (46. Torbahn), Riefenstahl (67. Lindau)

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Paternoga – Frost, Frost, Anhalt, Fräsdorf, Barbe, Michael, Meißner, Böttcher, Beyer, Hassi (82. Maier)

Tore: 1:0 Johannes Beyer (12.), 2:0 Tim Stingl (19.), 3:0 Tim Stingl (33.), 4:0 Robin Diefert (35.), 5:0 Philipp Matzelt (39.), 6:0 Tim Stingl (55.); Schiedsrichter: Steffen Müller (Wanzleben-Börde); Assistenten: Gordon Gerhardi, Luca Maxim Pichert; Zuschauer: 112