Kantersieg für den SV Eintracht Osterwieck: Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt II feiern. Vor 148 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Osterwieck/MTU. Die Osterwiecker haben am Samstag dem Rivalen aus Halberstadt ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Marius Dzial das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Die Osterwiecker waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 26 wurde ein weiteres Tor durch Kevin Hildach erzielt.

26. Minute: SV Eintracht Osterwieck baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Tim Stingl traf in Minute 31, Benny Lukas Meyer in Minute 55 und Justin Steinke in Minute 82. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das Spiel endete bitter für die Halberstädter. In Minute 90 lenkte Nils Dannhauer den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – VfB Germania Halberstadt II

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Krumpach, Matzelt, Dzial (64. Steinke), Gens (71. Großhennig), Meyer, Schmidt (71. Katzorke), K. Badstübner, Stingl (71. Kessler), Sobert (64. G. Badstübner), Hildach

VfB Germania Halberstadt II: König – Dannhauer, Theile (73. Bergmann), Al-Ali (77. Qaderi), Genschmar, Platz, Tunsch, Allner (66. Menge), Eckert (46. Lippoldt), Wenig (46. Zahn), Wiedenbein

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (26.), 3:0 Tim Stingl (31.), 4:0 Benny Lukas Meyer (55.), 5:0 Justin Steinke (82.), 6:0 Nils Dannhauer (90.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Marcel Galuba; Zuschauer: 148