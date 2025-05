6:1 (5:1) in Hettstedt: Ganze sechs Bälle hat das Team von Markus Herrmann, der FC Hettstedt, am Samstag im Tor der Besucher aus Osterwieck untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jason Phillipp Lettau für Hettstedt traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Hettstedter legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tom Wienholz der Torschütze (18.).

FC Hettstedt mit 2:0 vorne – Minute 18

Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Osterwieck. In Minute 20 gelang es Spieler Nummer 21 noch, die Ehre der Osterwiecker zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Tom Wienholz traf für Hettstedt in Minute 21, Yurii Kosko in Minute 36 und Jason Phillipp Lettau in Minute 42. Spielstand 5:1 für den FC Hettstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 29

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Wienholz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (50.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hettstedter aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – SV Eintracht Osterwieck

FC Hettstedt: Meinicke – Lettau, Wienholz, Honigmann, Svitiukha (58. Vollmann), T. L. Krey, Kosko, Stein, Doberenz, M. Krey, Döring

SV Eintracht Osterwieck: Hildach – Duwensee (35. Großhennig), Lindau, Riefenstahl (65. Matzelt), Scholz (41. Klein), Stingl, Kessler (46. Diefert), Bormann, Gens, Szymura (72. Marchlewsky), Torbahn

Tore: 1:0 Jason Phillipp Lettau (4.), 2:0 Tom Wienholz (18.), 2:1 Christopher Kessler (20.), 3:1 Tom Wienholz (21.), 4:1 Yurii Kosko (36.), 5:1 Jason Phillipp Lettau (42.), 6:1 Tom Wienholz (50.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Johann Eisfeld; Zuschauer: 30