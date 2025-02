Oschersleben/MTU. Die Oscherslebener haben am Freitag dem Kontrahenten aus Quedlinburger ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Niclas Müller (Oscherslebener SC) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Martin Gödecke (17.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für Oscherslebener SC – Minute 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Quedlinburger SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Raik Andreas Bachor. Gödecke konnte in Minute 27 erneut einnetzen und BrunnerBrunner legte in Minute 34 nach. Es sah nicht gut aus für den Quedlinburger SV. In Minute 37 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, die Ehre der Quedlinburgerer zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Ben Krausmann traf für Oschersleben in Minute 66. Spielstand 5:1 für den Oscherslebener SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Oschersleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der Quedlinburger SV steckte noch zweimal Gelb ein. Der Oscherslebener SC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tobias Friebertshäuser.

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Gödecke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:1 zu erweitern (85.). Die Oscherslebener sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Oscherslebener SC – Quedlinburger SV

Oscherslebener SC: Mertens – Daxha (84. Welz), Müller (52. Wiedecke), Künne (65. Niebuhr), Kittel, Lessmann (65. Bindseil), Doerge, Gödecke, Rus, Krausmann, Neugebauer (71. Specht)

Quedlinburger SV: Bachor – Pflug (75. Heinath), Spannaus (46. Beti), Brunner, Möller (67. Kläfker), Rink, Hahn, Rieneckert (46. Struckmeyer), Mata Sanabria, Stertz (67. Zander), Geuer

Tore: 1:0 Niclas Müller (9.), 2:0 Martin Gödecke (17.), 3:0 Martin Gödecke (27.), 4:0 Mykola Rus (34.), 4:1 Till Brunner (37.), 5:1 Ben Krausmann (66.), 6:1 Martin Gödecke (85.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Fynn Stahnke; Zuschauer: 120