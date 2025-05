Osterwieck/MTU. Osterwieck – Wernigerode: Nachdem der SV Eintracht Osterwieck an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit fünf Treffern Vorsprung. Endstand: 6:1 (1:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Fabian Posselt das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck steckte einmal Gelb ein (31.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Robin Diefert den Ball ins Netz.

SV Eintracht Osterwieck und FC Einheit Wernigerode II – 1:1 in Minute 34

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Osterwiecks Philipp Matzelt konnte seinem Team in Minute 52 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Wernigerode. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 9 (65.), Spieler Nummer 5 (79.) und Spieler Nummer 14 (83.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 25

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Diefert (Osterwieck) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 6:1 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. Die Osterwiecker haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – FC Einheit Wernigerode II

SV Eintracht Osterwieck: Hildach – Großhennig (81. Donner), Diefert, Scholz (73. Szymura), Stingl (81. Fischer), Klein, Kessler (73. Bormann), Riefenstahl, Gens, Matzelt, Meyer

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Steinke, Vollmer (74. Löscher), Niehoff, Herbst, Blecker, Posselt, Hinze (84. Kläfker), Clemens, Böhme, Kodatis

Tore: 0:1 Fabian Posselt (5.), 1:1 Robin Diefert (34.), 2:1 Philipp Matzelt (52.), 3:1 Philipp Matzelt (65.), 4:1 Nick Riefenstahl (79.), 5:1 Malte Bormann (83.), 6:1 Robin Diefert (90.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Moritz Winter, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 115