Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Sven Hahmann und sein Team SV Eintracht Osterwieck gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (4:0) wider.

Osterwieck/MTU. Sechsmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Gegner aus Darlingerode/Drübeck eingenetzt. 6:1 (4:0) für die Osterwiecker.

Robin Diefert traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Benny Lukas Meyer (19.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 19

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nur zwei Minuten darauf konnte Florian Festerling (Darlingerode/Drübeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Krumpach, Diefert, Schmidt (79. Marchlewsky), Klein, Gens (69. Kessler), K. Hildach, Stingl (69. Bormann), Steinke (69. G. Badstübner), K. Badstübner, Meyer

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Trute, Keil, Lüderitz, Stretzel, Bressel (50. Festerling), Boje (64. Egler), Mahrholz (47. Wachsmuth), Keck, Braitmaier

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127