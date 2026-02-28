Fußball-Landesklasse 3: Mit einem beeindruckenden 6:1 (4:0) ging der SV Eintracht Osterwieck von Trainer Sven Hahmann aus dem Spiel mit dem SV Darlingerode/Drübeck vom Platz.

Osterwieck/MTU. Die Osterwiecker haben am Samstag dem Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Robin Diefert traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Osterwiecker legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Benny Lukas Meyer der Torschütze (19.).

SV Eintracht Osterwieck führt mit 2:0 – Minute 19

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Nach wenigen Momenten gelang es Florian Festerling, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – K. Hildach, Krumpach, Klein, Diefert, Steinke (69. G. Badstübner), Gens (69. Kessler), K. Badstübner, Meyer, Schmidt (79. Marchlewsky), Stingl (69. Bormann)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel, Kühne, Boje (64. Egler), Mahrholz (47. Wachsmuth), Keil, Bressel (50. Festerling), Braitmaier, Trute, Lüderitz, Keck

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127