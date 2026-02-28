Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 erzielten Sven Hahmann und sein Team SV Eintracht Osterwieck gegen den SV Darlingerode/Drübeck – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (4:0) wider.

Osterwieck/MTU. 6:1 (4:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gegner aus Darlingerode/Drübeck untergebracht.

Robin Diefert (SV Eintracht Osterwieck) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterwiecker legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Benny Lukas Meyer der Torschütze (19.).

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Clemens Krumpach traf in Minute 27, Tim Stingl in Minute 33, Justin Steinke in Minute 66 und Meyer in Minute 79. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Bereits zwei Spielminuten darauf konnte Florian Festerling (Darlingerode/Drübeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Darlingerode/Drübeck

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Meyer, Krumpach, Diefert, Steinke (69. G. Badstübner), K. Hildach, Schmidt (79. Marchlewsky), Klein, Stingl (69. Bormann), Gens (69. Kessler), K. Badstübner

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Bressel (50. Festerling), Keil, Stretzel, Braitmaier, Keck, Trute, Mahrholz (47. Wachsmuth), Lüderitz, Boje (64. Egler)

Tore: 1:0 Robin Diefert (13.), 2:0 Benny Lukas Meyer (19.), 3:0 Clemens Krumpach (27.), 4:0 Tim Stingl (33.), 5:0 Justin Steinke (66.), 6:0 Benny Lukas Meyer (79.), 6:1 Florian Festerling (81.); Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Torsten Meiners, Manuel Stein; Zuschauer: 127