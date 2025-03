Ilsenburg/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Oscherslebener SC ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:4 (4:1).

Theo Palka traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Jakob Donner (20.).

20. Minute: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II baut Führung auf 2:0 aus

Die Ilsenburger erhöhten noch einmal. Marcel Reuss schoss und traf in der 39. Minute, gefolgt von Niclas Bollmann (45.+1.). Dann schafften es die Oscherslebener, dem Oscherslebener SC etwas entgegenzusetzen. Rico Wiedecke verschaffte ihrem Team vier weitere Tore (45.+2., 46., 53., 72.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Ilsenburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Donner traf in der 83. Spielminute ein weiteres Mal per Strafstoß. Spielstand 5:4 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

Nur fünf Spielminuten später konnte Palka (Ilsenburg) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 6:4 verließen die Ilsenburger den Platz als Sieger. Die Ilsenburger haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Oscherslebener SC

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Donner, Berndt, Hotopp, Reuss (85. Klaus), Gödeke, Hanns, Palka, Kunzel (90. Bräunel), Bollmann, Eyermann

Oscherslebener SC: Lenhard – Kittel, Rus (90. Mohamadi), Krausmann, Lessmann, Gödecke, Daxha, Doerge (46. Künne), Klein (46. Specht), Müller, Wiedecke (85. Welz)

Tore: 1:0 Theo Palka (11.), 2:0 Jakob Donner (20.), 3:0 Marcel Reuss (39.), 4:0 Niclas Bollmann (45.+1), 4:1 Rico Wiedecke (45.+2), 4:2 Rico Wiedecke (46.), 4:3 Martin Gödecke (53.), 4:4 Mykola Rus (72.), 5:4 Jakob Donner (83.), 6:4 Theo Palka (88.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 62