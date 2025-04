Wernigerode/MTU. Gleich siebenmal hat der FC Einheit Wernigerode II am Samstag gegen die Gegner aus Drohndorf-Mehringen eingenetzt. 7:0 (4:0) für die Wernigeroder.

Justin Steinke (FC Einheit Wernigerode II) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Franz Vollmer der Torschütze (18.).

FC Einheit Wernigerode II baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 18

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eric Pascal Danielack traf in Minute 27, Steinke in Minute 42, Phillip Valentin Herbst in Minute 72 und Bastian Böhme in Minute 84. Spielstand 6:0 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Nik Julien Hinze den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Wernigeroder entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – FSV Drohndorf-Mehringen

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis, Niehoff, Bergmann (86. Wienert), Vollmer (71. Hinze), Steinke (77. Bogumil), Blecker, Danielack (67. Kleiner), Herbst, Beddigs, Böhme

FSV Drohndorf-Mehringen: Koch – Weißert (46. Wohlfeil), Jahn (63. Burghardt), Laßbeck, Hausmann, Ilski, Pohl, Horlitz (42. Kunert), Beyer, Hoffmann, Bischoff (58. Kroll)

Tore: 1:0 Justin Steinke (14.), 2:0 Franz Vollmer (18.), 3:0 Eric Pascal Danielack (27.), 4:0 Justin Steinke (42.), 5:0 Phillip Valentin Herbst (72.), 6:0 Bastian Böhme (84.), 7:0 Nik Julien Hinze (88.); Schiedsrichter: Christian Lieckfeldt (Strasburg (Uckermark)); Assistenten: Enrico Schulz, Loris Thieme; Zuschauer: 35