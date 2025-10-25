Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach Christian Bilkenroth feierte ein deutliches Ergebnis über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Gleich nach Anpfiff schoss Amon Van Linthout das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Hendrik Kluge (13.) erzielt wurde.

13. Minute: SV Plötzkau 1921 mit 2:0 Vorsprung

Die Plötzkauer schafften es, nochmal zu erhöhen. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Halberstadt legte nochmal vor. Jonas Wenig versenkte den Ball in der 29. Spielminute, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Eine wirkliche Gefahr erwuchs den Plötzkauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Döltz schoss und traf in Spielminute 78 zum dritten Mal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In der 90. Minute gelang es Van Linthout, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.). Um die Rivalen einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz (81. Zimmermann), Bartel, Weirauch (61. Hesse), Kluge (61. Miehl), Reiners (61. Von Lachner), Van Linthout, Gebbert (67. Mäkel), Sack, Gruschetzki, Beck

VfB Germania Halberstadt 2: König – Tunsch (63. Al-Ali), Allner, Theile, Dannhauer (46. Lippoldt), Wenig (31. Wiedenbein), Genschmar, Platz, Conrad, Menge, Eckert

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109