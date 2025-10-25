Fußball-Landesklasse 3: Mit einem überzeugenden 7:2 (5:1) ging der SV Plötzkau 1921 von Trainer Christian Bilkenroth aus dem Duell mit der VfB Germania Halberstadt 2 vom Platz.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (5:1).

Amon Van Linthout (SV Plötzkau 1921 e.V.) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Hendrik Kluge den Ball ins Netz (13.).

2:0 Vorsprung für SV Plötzkau 1921 – Minute 13

Dann konnte Plötzkau einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Halberstadt legte nochmal vor. Jonas Wenig versenkte den Ball in Minute 29, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Der SV Plötzkau 1921 e.V. ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Döltz schoss und traf in der 78. Minute noch einmal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In der allerletzten Minute konnte Van Linthout (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Kluge (61. Miehl), Gebbert (67. Mäkel), Bartel, Döltz (81. Zimmermann), Reiners (61. Von Lachner), Weirauch (61. Hesse), Gruschetzki, Van Linthout, Beck, Sack

VfB Germania Halberstadt 2: König – Allner, Eckert, Platz, Theile, Tunsch (63. Al-Ali), Conrad, Menge, Dannhauer (46. Lippoldt), Genschmar, Wenig (31. Wiedenbein)

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109