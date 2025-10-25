Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte einen deutlichen Erfolg über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (5:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Amon Van Linthout für Plötzkau traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hendrik Kluge den Ball ins Netz (13.).

SV Plötzkau 1921 führt mit 2:0 – 13. Minute

Dann konnte Plötzkau noch einen Erfolg verbuchen. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Dann gelang es den Halberstädtern, die Dominanz der Plötzkauer nochmal herauszufordern. Jonas Wenig versenkte den Ball in Minute 29, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Plötzkauern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Döltz traf in Minute 78 ein weiteres Mal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Van Linthout den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Weirauch (61. Hesse), Gruschetzki, Döltz (81. Zimmermann), Reiners (61. Von Lachner), Bartel, Gebbert (67. Mäkel), Beck, Sack, Kluge (61. Miehl), Van Linthout

VfB Germania Halberstadt 2: König – Conrad, Wenig (31. Wiedenbein), Allner, Theile, Genschmar, Menge, Eckert, Tunsch (63. Al-Ali), Platz, Dannhauer (46. Lippoldt)

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109