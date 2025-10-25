Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer Christian Bilkenroth feierte einen deutlichen Erfolg über die VfB Germania Halberstadt 2 mit einem 7:2 (5:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Am Samstag haben sich der SV Plötzkau 1921 und die VfB Germania Halberstadt 2 ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 7:2 (5:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Amon Van Linthout das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Hendrik Kluge den Ball ins Netz (13.).

Dann verbuchten die Plötzkauer einen weiteren Erfolg. Constantin Döltz verschaffte seinem Team drei weitere Tore (20., 21., 27.). Dann schafften es die Halberstädter, dem VfB Germania Halberstadt 2 etwas entgegenzusetzen. Jonas Wenig traf in der 29. Minute, gefolgt von Leon-Joel Platz (70.). Eine echte Bedrohung stellte das für die Plötzkauer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Döltz schoss und traf in der 78. Spielminute zum dritten Mal. Spielstand 6:2 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Van Linthout den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr einholen.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – VfB Germania Halberstadt 2

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Weirauch (61. Hesse), Gebbert (67. Mäkel), Gruschetzki, Reiners (61. Von Lachner), Van Linthout, Döltz (81. Zimmermann), Beck, Bartel, Kluge (61. Miehl), Sack

VfB Germania Halberstadt 2: König – Eckert, Theile, Tunsch (63. Al-Ali), Genschmar, Conrad, Allner, Wenig (31. Wiedenbein), Platz, Menge, Dannhauer (46. Lippoldt)

Tore: 1:0 Amon Van Linthout (7.), 2:0 Hendrik Kluge (13.), 3:0 Constantin Döltz (20.), 4:0 Hannes Gruschetzki (21.), 5:0 Constantin Döltz (27.), 5:1 Jonas Wenig (29.), 5:2 Leon-Joel Platz (70.), 6:2 Constantin Döltz (78.), 7:2 Amon Van Linthout (90.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Adrian Gehring; Zuschauer: 109