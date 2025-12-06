Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unfassbaren 8:0 (3:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Osterwieck die Germania Wernigerode am Samstag vom Platz.

Osterwieck/MTU. Gleich achtmal hat der SV Eintracht Osterwieck am Samstag gegen die Gäste aus Wernigerode eingenetzt. 8:0 (3:0) für die Osterwiecker.

Kevin Hildach (SV Eintracht Osterwieck) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tim Stingl den Ball ins Netz (17.).

SV Eintracht Osterwieck liegt in Minute 17 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Christopher Kessler traf in Minute 36, Justin Steinke in Minute 50, Robin Diefert in Minute 61 und Hildach zweimal in Minute 65 und 70. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Stingl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:0 zu erweitern (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – Germania Wernigerode

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Gens (55. G. Badstübner), Kessler (46. Diefert), Krumpach, Klein (74. Steinmetzer), K. Badstübner (55. Sobert), K. Hildach, Meyer, Schmidt, Stingl, Steinke (55. Dzial)

Germania Wernigerode: Kubanek – Wagner, Seil, Seil, Stechhahn, Seil, Hahne, Müller, Thiel, Hahne, Preuß (61. Kugenbuch)

Tore: 1:0 Kevin Hildach (14.), 2:0 Tim Stingl (17.), 3:0 Christopher Kessler (36.), 4:0 Justin Steinke (50.), 5:0 Robin Diefert (61.), 6:0 Kevin Hildach (65.), 7:0 Kevin Hildach (70.), 8:0 Tim Stingl (71.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Daniel Börner, Sven Förster; Zuschauer: 103