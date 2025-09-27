Kantersieg für die VfB Germania Halberstadt 2: Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt einfahren. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:0).

Halberstadt/MTU. Die Halberstädter haben am Samstag dem Gegner aus Atzendorf/Förderstedt ganze acht Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 8:1 (3:0) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Emilio Lippoldt für Halberstadt traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Leon-Joel Platz (11.) erzielt wurde.

VfB Germania Halberstadt 2 liegt in Minute 11 2:0 vorn

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Justin Hoppmann den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Atzendorf/Förderstedt erlangte (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Lippoldt (69. Cernota), Platz, Wiedenbein, Genschmar, Tunsch, Allner (46. Menge), Theile, Wenig (45. Conrad), Dannhauer, Eckert

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Pfau, Tupy, Maier (83. Ulze), Camsky, Machacek, Hoppmann, Tolle (66. Wolter), Smetana, Früchtel, Hengstmann

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57