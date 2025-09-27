Kantersieg für die VfB Germania Halberstadt 2: Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt feiern. Vor 57 Zuschauern gewann das Team 8:1 (3:0).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Emilio Lippoldt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Leon-Joel Platz (11.) erzielt wurde.

In der Spielminute 41 griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Denis Becker im gegnerischen Tor. Platz traf in Minute 45, Jano Conrad in Minute 55, Tim Theile in Minute 66, Leon Eckert in Minute 72, Jano Conrad in Minute 82 und Platz in Minute 83. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Justin Hoppmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Atzendorf/Förderstedt erlangte (84.). In Spielminute 87 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wenig (45. Conrad), Eckert, Genschmar, Tunsch, Theile, Wiedenbein, Lippoldt (69. Cernota), Dannhauer, Allner (46. Menge), Platz

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Früchtel, Camsky, Tolle (66. Wolter), Hengstmann, Pfau, Machacek, Hoppmann, Smetana, Maier (83. Ulze), Tupy

Tore: 1:0 Emilio Lippoldt (7.), 2:0 Leon-Joel Platz (11.), 3:0 Leon-Joel Platz (45.), 4:0 Jano Conrad (55.), 5:0 Tim Theile (66.), 6:0 Leon Eckert (72.), 7:0 Jano Conrad (82.), 8:0 Leon-Joel Platz (83.), 8:1 Justin Hoppmann (84.); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Matti Pieles, Sven Förster; Zuschauer: 57