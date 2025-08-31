Für den Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II endete das Spiel gegen den Blankenburger FV am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Ilsenburg/MTU. Nach einer fesselnden Aufholjagd haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV am Sonntag 2:2 (2:0) getrennt.

Marinus Hartmut Udo Hotopp (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Ilsenburger legten in der 43. Spielminute nach. Diesmal war Theo Palka der Torschütze.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt nach 43 Minuten 2:0

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das rettende Tor für den Blankenburger FV fiel 21 Minuten nach der Pause, als Simon Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Blankenburger Team errang (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Berndt (73. Sielaff), Bollmann, Hanns, Hotopp (70. Urban), Palka, Habel (73. Reuss), Donner, Hinze (70. Watanabe), Gödeke, Jungermann

Blankenburger FV: Effler – Kupke, Schinke (46. Schnabel), Müller, Kuhbach, Schröder (90. Pluskat), Reinhardt, Krause, Matthes, Heindorf (87. König), Lepetit (46. Klebe)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205