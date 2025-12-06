Für den Gastgeber Quedlinburger SV endete das Duell mit dem SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Quedlinburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg. 52 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Rieneckert, Deiters, Rink, Beti, Hamann, Brunner, Filippov (46. Hahn), Stertz, Struckmeyer, Möller

SV Einheit Bernburg: Käding – Fischer, Kupka, Kupka (84. Erdmann), Ehrich, Haiduk, Apel (81. Homri), Weber (69. Hammermann), Kuhn, Krug, Pundzin

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52