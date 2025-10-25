Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein ZLG Atzendorf/Förderstedt gegen die Germania Wernigerode ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Staßfurt/MTU. Mit einem Gleichstand sind die ZLG Atzendorf/Förderstedt und die Germania Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Marc-Benjamin Müller (Germania Wernigerode) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

1:1 für ZLG Atzendorf/Förderstedt und Germania Wernigerode – 78. Minute

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Lukas Hengstmann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Staßfurter zu erlangen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Ulze, Camsky, Pfau, Bock, Tolle (65. Jesse), Smetana, Hoppmann, Machacek, Hengstmann, Früchtel

Germania Wernigerode: Berger – Krokowski, Mittag (44. Thiel), Mock, Hahne, Wagner, Deunert (76. Stechhahn), Seil, Sölle (64. Kubanek), Müller, Kugenbuch

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51