Der Blankenburger FV errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Julian Yannik Matthes (Blankenburger FV) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Franz Lüderitz den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Luca Schnabel (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Blankenburger Mannschaft erzielen (52.). Die Blankenburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Reinhardt, Paul, Schnabel (79. König), Schwarzenberg, Heindorf, Alhndi (54. Huch), Matthes (79. Lepetit), Schröder (88. Pluskat), Kupke

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Braitmaier, Keck, Krebs (19. Bressel), Keil, Lüderitz, Kühne, Wachsmuth, Stretzel, Niehoff, Boje

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102