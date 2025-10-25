Der Blankenburger FV errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Am Samstag haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robert Scheppers vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julian Yannik Matthes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Franz Lüderitz (43.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Luca Schnabel (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Blankenburger Mannschaft erzielen (52.). Der Blankenburger FV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Kupke, Matthes (79. Lepetit), Kuhbach, Heindorf, Schröder (88. Pluskat), Reinhardt, Alhndi (54. Huch), Schwarzenberg, Paul, Schnabel (79. König)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keil, Braitmaier, Keck, Kühne, Stretzel, Boje, Niehoff, Lüderitz, Wachsmuth, Krebs (19. Bressel)

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102