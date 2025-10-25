Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck fuhr der Blankenburger FV am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Blankenburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Scheppers am Ende der ersten Halbzeit, als Julian Yannik Matthes für Blankenburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Franz Lüderitz den Ball ins Netz (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Blankenburger FV Kopf an Kopf mit SV Darlingerode/Drübeck – 1:1 in Minute 43

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Luca Schnabel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Blankenburg sicherte (52.). Die Blankenburger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Kupke, Heindorf, Matthes (79. Lepetit), Reinhardt, Alhndi (54. Huch), Schnabel (79. König), Paul, Schröder (88. Pluskat), Kuhbach, Schwarzenberg

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Boje, Krebs (19. Bressel), Niehoff, Stretzel, Lüderitz, Kühne, Braitmaier, Keck, Keil, Wachsmuth

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102