Der Blankenburger FV sicherte sich am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck am Samstag 2:1 (1:1) getrennt.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robert Scheppers am Ende der ersten Halbzeit, als Julian Yannik Matthes für Blankenburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Blankenburger konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

43. Minute Blankenburger FV und SV Darlingerode/Drübeck im Gleichstand – 1:1

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Blankenburger zu entscheiden (52.). Der Blankenburger FV hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Schnabel (79. König), Heindorf, Reinhardt, Paul, Kuhbach, Alhndi (54. Huch), Schröder (88. Pluskat), Kupke, Schwarzenberg, Matthes (79. Lepetit)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Krebs (19. Bressel), Keil, Wachsmuth, Kühne, Keck, Braitmaier, Niehoff, Stretzel, Boje, Lüderitz

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102