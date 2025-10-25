Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem Blankenburger FV ein 2:1 (1:1)-Triumph über den SV Darlingerode/Drübeck.

Blankenburg/MTU. Der Blankenburger FV und der SV Darlingerode/Drübeck haben sich am Samstag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Robert Scheppers vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Julian Yannik Matthes das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (40.). Die Blankenburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Franz Lüderitz der Torschütze (43.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Blankenburger FV Kopf an Kopf mit SV Darlingerode/Drübeck – 1:1 in Minute 43

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Sieben Minuten nach Anpfiff gelang es Luca Schnabel, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Blankenburger Team den Sieg zu verschaffen (52.). Der Blankenburger FV sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Darlingerode/Drübeck

Blankenburger FV: Effler – Schnabel (79. König), Kupke, Paul, Heindorf, Reinhardt, Schwarzenberg, Schröder (88. Pluskat), Matthes (79. Lepetit), Kuhbach, Alhndi (54. Huch)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff, Braitmaier, Kühne, Keck, Stretzel, Lüderitz, Keil, Wachsmuth, Krebs (19. Bressel), Boje

Tore: 1:0 Julian Yannik Matthes (40.), 1:1 Franz Lüderitz (43.), 2:1 Luca Schnabel (52.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Nick Seydlitz, Daniel Kleist; Zuschauer: 102