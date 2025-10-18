Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Atzendorf/Förderstedt beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Sebastian Tolle das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (64.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (78.).

78. Minute: SV Einheit Bernburg 0:2 im Hintertreffen

Der Siegeszug der Staßfurter brach nicht ab. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Unmittelbar darauf gelang es Tolle, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (85.). In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Bernburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Salehzada (46. Homri), Pundzin, Fischer, Ehrich, Schaaf, Kupka (55. Lorenz), Haiduk, Krüger, Apel (76. Kohl), Walter (70. Schwarz)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann (86. Wolter), Tolle, Camsky, Maier (75. Früchtel), Pfau, Ulze (80. Raschek), Hengstmann, Smetana, Bock, Machacek

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115