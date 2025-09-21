Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Ilsenburger konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Daniel Tobisch der Torschütze (24.).

24. Minute FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Bereits drei Minuten später konnte Tobisch (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kroppenstedt erzielen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Berndt, Sielaff (76. Hess), Hanns, Hinze (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Hotopp, Reuss, Jungermann (7. Klaus), Gödeke, Watanabe (83. Kuthe)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Hoffmann, Stein, Conrad, Liehr (82. Mohr), Kaczur (43. Burger), Peschek, Helbig, Böttger, Tobisch, Bode (72. Zeppernick)

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122