Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein Quedlinburger SV gegen den SV Einheit Bernburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 52 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Quedlinburger SV und dem SV Einheit Bernburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

0:0 für Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg –

Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Rink, Rieneckert, Filippov (46. Hahn), Hamann, Struckmeyer, Möller, Brunner, Deiters, Stertz, Beti

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn, Kupka (84. Erdmann), Pundzin, Kupka, Krug, Haiduk, Fischer, Ehrich, Weber (69. Hammermann), Apel (81. Homri)

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52