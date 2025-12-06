Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Gastgeber Quedlinburger SV gegen den SV Einheit Bernburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Quedlinburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg. 52 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2. Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt sieben Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Struckmeyer, Filippov (46. Hahn), Rieneckert, Deiters, Rink, Beti, Möller, Stertz, Hamann, Brunner

SV Einheit Bernburg: Käding – Kuhn, Kupka, Apel (81. Homri), Ehrich, Pundzin, Fischer, Weber (69. Hammermann), Krug, Haiduk, Kupka (84. Erdmann)

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52