Ergebnis 5. Spieltag Duell zwischen SC Germ.1993 Kroppenstedt und Blankenburger FV endet unentschieden 2:2
Für den Gastgeber SC Germ.1993 Kroppenstedt endete das Spiel gegen den Blankenburger FV am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.
Kroppenstedt/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt und der Blankenburger FV am Samstag 2:2 (1:2) getrennt.
Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Manuel Hoffmann für Kroppenstedt traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Julian Yannik Matthes (10.) erzielt wurde.
SC Germ.1993 Kroppenstedt Kopf an Kopf mit Blankenburger FV – 1:1 in Minute 10
Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Kroppenstedt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 5
Nur sechs Minuten vor Spielende gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erlangen (84.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV
SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Peschek, Stein (46. Sommermeyer), Hoffmann, Helbig, Conrad (46. Zeppernick), Seibert, Liehr (82. Kaczur), Tobisch, Bode, Böttger (46. Burger)
Blankenburger FV: Rockstedt – Reinhardt, Krause, Matthes (68. Schnabel), Lepetit (46. Pluskat), Baumgartl (87. Scheppers), Müller, Kuhbach, Heindorf, Schröder, Alhndi
Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63