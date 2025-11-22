Für den Gastgeber SV Darlingerode/Drübeck endete das Spiel gegen den SV Einheit Bernburg am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem SV Darlingerode/Drübeck und dem SV Einheit Bernburg mit einem Unentschieden.

Alexander Weber (SV Einheit Bernburg) netzte 19 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

1:1 im Duell zwischen SV Darlingerode/Drübeck und SV Einheit Bernburg – Minute 62

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Max Boje, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Ilsenburger zu erreichen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Darlingerode/Drübeck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Einheit Bernburg

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Mahrholz, Röder, Trute, Lüderitz (52. Bressel), Niehoff, Gallert (46. Keil), Braitmaier, Stretzel, Wachsmuth, Boje

SV Einheit Bernburg: Käding – Krug, Krüger (52. Homri), Kuhn, Schule, Weber, Kupka (63. Krug), Pundzin, Haiduk, Ehrich (46. Kohl), Fischer

Tore: 0:1 Alexander Weber (19.), 1:1 Max Boje (62.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Stefan Mattauch, Leonard Friedrich; Zuschauer: 30