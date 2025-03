Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der Eilslebener SV vor 49 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Osterwieck freuen.

Eilsleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf der Sportanlage- Platz 2 geboten. Die Eilslebener setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Osterwieck durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Marcus-Antonio Bach (Eilslebener SV) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

Marcus-Antonio Bach kickt Eilslebener SV in 2:0-Führung – Minute 78

33 Minuten nach der Pause konnte Bach (Eilsleben) den Ball erneut über die Linie bringen (78.). Mit 2:0 verließen die Eilslebener den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der Eilslebener SV sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Eintracht Osterwieck

Eilslebener SV: Tuchen – Falk, Sacher (86. Wittek), Ruprecht (18. Weber), Haus, Bach (82. Wilke), Reber, Matthies (86. Duckstein), Pruhs, Klimek, Stolte (70. Köhler)

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Ballhausen, Matzelt, Meyer, Klein, Riefenstahl, Scholz (60. Fricke), Bormann, Großhennig, Torbahn (82. Marchlewsky), Duwensee (82. Lindau)

Tore: 1:0 Marcus-Antonio Bach (70.), 2:0 Marcus-Antonio Bach (78.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Oliver Model, Cedric Kahl; Zuschauer: 49