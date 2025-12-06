Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 4:5 (0:2) einen Misserfolg gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt hinnehmen.

Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:5 (0:2).

Patrick Burger traf für den SC Germ.1993 Kroppenstedt in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Daniel Tobisch (30.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 30. Minute

Die Kroppenstedter bauten ihren Vorsprung erneut aus. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Nienburg legte nochmal vor. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Brenzlich wurde die Situation für die Kroppenstedter nicht. Sie konterten und bauten den Abstand zum 3:5 aus. Helbig traf in Spielminute 73 noch einmal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FSV Nienburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Tim Ebeling (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Kümmel, Hensel, Kober, Schmidt, Lietz (55. Ebeling), Finze (40. Neumeister), Knop, Schmilorz, Reichel (75. Stöhr), Zenker (59. Lehmann)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Sommermeyer, Helbig, Tobisch (90. Geick), Liehr (16. Burger), Böttger, Gruhle (77. Fischer), Peschek, Seibert, Stein, Bode

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49