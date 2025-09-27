Eine Niederlage für die Germania Wernigerode besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Langenstein mit 1:2 (0:1).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Janne Andreas Neutzner (SV Langenstein) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor : Diesmal setzte Daniel Holtzheuer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

48. Minute: Germania Wernigerode 0:2 im Hintertreffen

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Sebastian Seil (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – Thiel (73. Deunert), Müller, A. Seil, Wagner, Krokowski, Beck, M. Hahne, Sölle (70. Kugenbuch), L. T. Hahne, S. Seil

SV Langenstein: Eitz – Rappe, Bellan (81. Priese), Hanke, Gifhorn, Hoeft (81. Bellan), Krumnow, Holtzheuer (65. Eska), Ferdenus, Pinta (65. Götting), Neutzner (88. Herrmann)

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61