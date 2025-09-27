Eine Niederlage für den SV Darlingerode/Drübeck besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 6:7 (3:3).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Samstag haben sich der SV Darlingerode/Drübeck und der FC Einheit Wernigerode II ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:7 (3:3).

Nils Keil (SV Darlingerode/Drübeck) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Erneut setzte Keil den Ball ins Netz (17.).

Dann waren die abgeschlagenen Wernigeroder dran: Mit einem Doppelpack von Robert Schmidt schaffte der FC Einheit Wernigerode II den Ausgleich. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Ilsenburger den Ball in der 31. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Ilsenburger nahmen aber nochmal Anlauf. Max Boje versenkte den Ball in Spielminute 40. Unentschieden. Die Wernigeroder schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Patrik Peszt traf in Minute 50. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Christoph Braitmaier schoss und traf in der 60. Spielminute. 4:4. Die Wernigeroder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Schmidt traf in Spielminute 68 ein weiteres Mal per Strafstoß. Die Ilsenburger blieben ihnen auf den Fersen. Hendryk Stretzel schoss und traf in Spielminute 71. 5:5. Der FC Einheit Wernigerode II konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Franz Vollmer traf in der 72. Minute ein weiteres Mal, gefolgt von Schmidt (76.). Spielstand 7:5 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

In der 90. Minute gelang es Boje, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Darlingerode/Drübeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FC Einheit Wernigerode II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Lüderitz, Keck (76. Krebs), Weidner (54. Stretzel), Niehoff, Festerling, Bressel, Braitmaier, Keil, Boje

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Blecker, Herbst (76. Clemens), Kläfker (85. Reitmann), Böhme, Foltis, Kodatis (88. Niehoff), Peszt, Schmidt, Beddigs, Riemann (65. Vollmer)

Tore: 1:0 Nils Keil (4.), 2:0 Nils Keil (17.), 2:1 Robert Schmidt (24.), 2:2 Robert Schmidt (27.), 2:3 Lukas Keck (31.), 3:3 Max Boje (40.), 3:4 Patrik Peszt (50.), 4:4 Christoph Braitmaier (60.), 4:5 Robert Schmidt (68.), 5:5 Hendryk Stretzel (71.), 5:6 Franz Vollmer (72.), 5:7 Robert Schmidt (76.), 6:7 Max Boje (90.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Marcel Kühner, Horst Klutzny; Zuschauer: 59