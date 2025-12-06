Mit einer Niederlage für den SV Langenstein endete der 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

Eine knappe Niederlage steckt SV Langenstein gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein: 0:1

Halberstadt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem torarmen 0:1 (0:1). 50 Fußballfans waren im Friedensstadion Pl.4 live dabei.

In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Bellan, Pinta (46. Eska), Neutzner, Rappe (75. Herrmann), Ferdenus, Priese (85. Schulze), Gifhorn, Hoeft, Götting (66. Holtzheuer), Hanke

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Bollmann, Kuthe, Hanns, Klaus, Abel, Hotopp (90. Kiefer Morobel), Watanabe (83. Waldmann), Gödeke, Reuss, Donner (75. Hinze)

Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50