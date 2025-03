Kein Punktgewinn für TSG CALBE - I.Herren: Im eigenen Stadion musste das Team am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 2:3 (1:3) einen Misserfolg gegen den FSV Drohndorf-Mehringen einstecken.

Calbe/MTU. Am Samstag haben sich die TSG CALBE - I.Herren und der FSV Drohndorf-Mehringen ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:3).

Julien Heyse (TSG CALBE - I.Herren) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Aber die Drohndorf-Mehringener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 30 wurde das Gegentor durch Steven Jüttner erzielt.

TSG CALBE - I.Herren und FSV Drohndorf-Mehringen – 1:1 in Minute 30

Tor Nummer drei schoss Jüttner für Drohndorf-Mehringen (34.). Die Partie blieb spannend. Damian-Luca Horlitz (Drohndorf-Mehringen) traf in Minute 45. Spielstand 3:1 für den FSV Drohndorf-Mehringen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Calbe

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Halbzeitpause, als Stefan Schliemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (68.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Calber aber nicht mehr ausgleichen. Die Gegner vom FSV Drohndorf-Mehringen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TSG CALBE - I.Herren – FSV Drohndorf-Mehringen

TSG CALBE - I.Herren: Richter – Forster (71. Gumtz), Heyse (53. Czommer), Weber, J. Sülzle, Kober, Krüger, Birnbaum, Klotz, Schliemann, Eckert

FSV Drohndorf-Mehringen: Krüger – Laßbeck, Pohl (75. Ilski), Hoffmann, Horlitz, Beyer, Wohlfeil, Jüttner, Kunert (70. Bischoff), Weißert, Brüggemann

Tore: 1:0 Julien Heyse (5.), 1:1 Steven Jüttner (30.), 1:2 Steven Jüttner (34.), 1:3 Damian-Luca Horlitz (45.+1), 2:3 Stefan Schliemann (68.); Schiedsrichter: Carsten Kreft (Leipzig); Assistenten: Sebastian Proft, Uwe Giebel; Zuschauer: 35