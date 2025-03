Kein Punktgewinn für FC Einheit Wernigerode II: Im eigenen Stadion musste das Team am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II einstecken.

Wernigerode/MTU. Die Partie zwischen dem FC Einheit Wernigerode II und dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Ilsenburg auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (0:0) für sich.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Justin Steinke (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Niclas Bollmann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 21

Minute 81 FC Einheit Wernigerode II auf Augenhöhe mit FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – 1:1

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Theo Palka, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Ilsenburger zu entscheiden (87.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Clemens, Kodatis, Steinke, Blecker, Vollmer (70. Hinze), Bergmann, Herbst, Niehoff, Beddigs, Böhme

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Berndt, Gödeke, Bollmann, Hanns, Donner, Bräunel (84. Jürgens), Reuss, Urban (82. Hess), Kolbe (66. Klaus), Palka

Tore: 1:0 Justin Steinke (54.), 1:1 Niclas Bollmann (81.), 1:2 Theo Palka (87.); Schiedsrichter: Carsten Gacksch (Aspenstedt); Assistenten: Thomas Schmidt, Christian Bartholomäus; Zuschauer: 51