Kein Punktgewinn für Germania Wernigerode: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Langenstein hinnehmen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Matthias Pokorny vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janne Andreas Neutzner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Minute 48: Germania Wernigerode liegt 0:2 zurück

19 Minuten nach der Pause konnte Sebastian Seil (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (88.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – SV Langenstein

Germania Wernigerode: Gasch – L. T. Hahne, Wagner, Beck, Müller, M. Hahne, A. Seil, Thiel (73. Deunert), Sölle (70. Kugenbuch), Krokowski, S. Seil

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn, Krumnow, Neutzner (88. Herrmann), Pinta (65. Götting), Bellan (81. Priese), Hanke, Holtzheuer (65. Eska), Ferdenus, Hoeft (81. Bellan), Rappe

Tore: 0:1 Janne Andreas Neutzner (45.), 0:2 Daniel Holtzheuer (48.), 1:2 Sebastian Seil (64.); Zuschauer: 61