Eine Niederlage für den Quedlinburger SV besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste sein Team bei einer 1:2 (0:1)-Niederlage gegen Ilsenburg beobachten.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Ilsenburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Moritz Kuthe der Torschütze (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – 77. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem Quedlinburger SV doch noch gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Wayne Odhiambo Beti den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für das Team aus Quedlinburger erlangte (90.+3).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Quedlinburger SV: Demchenko – Rieneckert, Beti, Struckmeyer (75. Brunner), Deiters, Hahn, Hamann, Spannaus, Apel (56. Stertz), Möller, Pflug

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Urban, Donner, Reuss (87. Kiefer Morobel), Hinze (75. Kuthe), Watanabe (79. Waldmann), Berndt, Donner, Klaus (32. Sielaff), Hotopp, Hanns

Tore: 0:1 Marcel Reuss (32.), 0:2 Moritz Kuthe (77.), 1:2 Wayne Odhiambo Beti (90.+3); Schiedsrichter: David Kawitzke (Rhoden); Assistenten: Niclas Herrschaft, Marcel Kühner; Zuschauer: 32